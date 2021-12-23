Trabzonspor Avrupa'da PSG ile zirvede!
Süper Lig'de 18. hafta sonunda lider durumda bulunan Trabzonspor, PSG ile birlikte Avrupa'nın en çok puan alan takımı oldu. Bordo mavililer (45), Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, İnter gibi devleri geride bıraktı. Son 10 maçta dokuz galibiyet alan ve sadece bir kez kaybeden Fırtına, ilk yarının bitimine bir hafta kala ligin zirvesindeki koltuğunu daha da sağlamlaştırdı. | Son dakika Trabzonspır haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden Trabzonspor, Altay'ı da deplasmanda yenerek 18. haftada 45 puana ulaşıp son yılların en etkili performansını sergiledi. Son 10 karşılaşmada dokuz galibiyet alan ve sadece bir kez kaybeden bordo-mavili takım ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala ligin zirvesindeki koltuğunu daha da sağlamlaştırmayı başardı.
Fotomaç'ın haberine göre, Fırtına bu inanılmaz istatistiklerinin ardından Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A ve Süper Lig gibi Avrupa'nın en büyük altı ligi baz alındığında Paris Saint Germain ile 45 puana ulaşan iki takımdan biri oldu. Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasına girmeyi başardı.
AVRUPA'NIN DA ZİRVESINDE
PSG 18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 36 gol atıp kalesinde de 16 gol gördü. Trabzonspor da aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayılarına sahip. Bordo-mavililer +22 averaj ile PSG ile aynı istatistikleri sergilemeyi başardı. La Liga'da Real Madrid 18 maç sonunda 43 puan toplarken, Bundesliga'da Bayern Münih 17 maçta 43 puan, İtalya Serie A'da İnter 18 maçta 43 puan ve Peremier Lig'de Manchester City 18 maçta 44 puan toplayabildi. Trabzonspor'un bu başarısına Avrupa medyası da kayıtsız kalmadı. En önemli gazete ve televizyonlar Fırtına'yı manşetlerinde haberleştirdi.
ORTALAMASI 2.2
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 50 karşılaşma oynadı. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile 50 lig maçında 32 galibiyet, 14 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, 2.2 gibi yüksek puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
DİPTEN ZİRVEYE
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile Trabzonspor, kalan 32 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk 8 haftasında 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile çıkışa geçerek 71 puanla ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.
BİR KEZ KAYBETTİ
Bordo-mavili takım, bu sezon ise 18 haftalık bölümde tek mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi; 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunurken şampiyonluk yolunda da büyük avantaj yakaladı.
50 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET
Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 50 lig maçında 4 mağlubiyet aldı. Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, bu sezon ise iki hafta önce Fraport TAV Antalya'ya deplasmanda 2-1 kaybetti.
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