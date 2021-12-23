Trabzonspor Avrupa’da PSG ile zirvede!

AVRUPA'NIN DA ZİRVESINDE

PSG 18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 36 gol atıp kalesinde de 16 gol gördü. Trabzonspor da aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayılarına sahip. Bordo-mavililer +22 averaj ile PSG ile aynı istatistikleri sergilemeyi başardı. La Liga'da Real Madrid 18 maç sonunda 43 puan toplarken, Bundesliga'da Bayern Münih 17 maçta 43 puan, İtalya Serie A'da İnter 18 maçta 43 puan ve Peremier Lig'de Manchester City 18 maçta 44 puan toplayabildi. Trabzonspor'un bu başarısına Avrupa medyası da kayıtsız kalmadı. En önemli gazete ve televizyonlar Fırtına'yı manşetlerinde haberleştirdi.

