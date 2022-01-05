05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Djaniny milli takımda sakatlandı! Afrika Uluslar Kupası'nda yok

Trabzonspor’un yıldızı milli takımda sakatlandı! Afrika Uluslar Kupası’nda yok
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldızı Djaniny, milli takım kampında sakatlandı. 30 yaşındaki santrforun Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyemeyeceği öğrenildi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor'a kötü haber geldi.

Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takımında olan Djaniny, antrenmanda sakatlandı.

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Trabzonsporlu Djaniny'nin antrenmanda sakatlandığını, tedavi süreci nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıklandı. Deneyimli golcü, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyemeyecek.

30 yaşındaki santrfor bu sezonun ilk devresinde bordo-mavili formayla 20 maça çıkarken 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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