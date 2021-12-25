Trabzonspor - Başakşehir maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bu maçın VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Saat 19:00'da Akyazı Stadında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Özbey yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

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