25 Aralık 2021, Cumartesi

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Trabzonspor - Başakşehir maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu!

Trabzonspor - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bu maçın VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Saat 19:00'da Akyazı Stadında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Özbey yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

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