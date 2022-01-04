Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme'den müjdeli haber!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo mavililerde, ligin 16. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncu , takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma koşusu ve mobilizasyonun ardından dinamik ısınma, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi, sakatlıkları bulunan Trondsen ve Serkan Asan katılmadı, Vitor Hugo ise takımdan ayrı koşu yaptı.
NWAKAEME TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncusu, takımla çalışmalara başladı.
Ligde Atakaş Hatayspor, Altay ve Medipol Başakşehir, kupada da Beypiliç Boluspor maçında olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Nwakame, sakatlığını geride bırakarak bugünkü çift kale maça katıldı.
Bordo-mavili futbolcunun, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
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