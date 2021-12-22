Spor yazarları Altay - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Kalite asla tesadüf değildir"
Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız deavm etti. Bordo-mavililerde 2 gol kaydeden Cornelius'un yanı sıra karşılaşmada 7 kritik kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır maça damga vurdu. Spor yazarları da kritik karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
ERMAN TOROĞLU'NUN ALTAY-TRABZONSPOR MAÇI YORUMU
İlk yarı Trabzonspor iyi değil Altay derseniz onun belli gücü var belli bir planda oynuyorlar. Mükemmel bir gol attılar; vuruş golü. İkinci yarıda da 2-1'in üzerine bu sefer Trabzon gerildi, Altay 2-3 pozisyon yakaladı. Uğurcan müthiş oynadı. Trabzon sahadan galip ayrıldıysa kaleciye borçlu. Çok kritik yerlerde kritik hareketler yaptı. Yani kaleci bir takımın yarısıdır tezini dün Uğurcan sergiledi. Ama şu gerçek Bakasetas ile Nwakaeme olmayınca Tabzon'un hem estetiği hem oyun gücü eksiliyor. Bakasetas'ın attığı top ve ilk golü düşünün. Dün golcü Cornelius da çok çalışanların içindeydi; ama Hamsik denen beyni unutmamak lazım. Resmen takımı bilgisayar gibi idare ediyor.
Geçen maçlarda Trabzonspor defans açısından daha topyekün hareket ediyordu. Dün kopuk kopuk oynayınca Altay pozisyon buldu. Belki de biz Altay'ı yeneriz dediler ama golü yiyince bu sefer Altay'ın direnme gücü arttı, Trabzon da istediği oyunu oynayamadı.
BİTİREN 11!
Trabzonspor Altay deplasmanında hem oyun hem de oyuncularının yüksek formuyla maça favori olarak çıktı.
Altay, son 10 haftada gösterdiği kötü performansla sadece 3 puan alabilmişti. Maçın bordo-mavililer açısından kolay geçeceği düşünülse bile böyle maçlar zordur. Çünkü Altay, mutlaka bir reaksiyon vermek isteyecekti. Alınan kötü sonuçlardan sonra bu maçı çıkış olarak görecekti.
Nitekim ilk yarı Trabzonspor'a karşı çok baskı uyguladılar, hızlı hücum geçişleri sağladılar.
Aynı zamanda Vitor Hugo'nun oynamadığı ve Trondsen'in uzun süre oynamadıktan sonra sol beke geçmesi; Altay'ın, sağ koridorunun daha fazla işlemesine neden oldu.
Altay, bu bölgeden golü bulduğu gibi pozisyon da üretti, maçı kaybetmesine rağmen de lidere karşı oynadıkları iyi futbolla ileriki haftalar için de ümit verdi.
Trabzonspor'un, ilk yarıda topla oynama yüzdesi 71'di buna rağmen üretken değildi.
Özellikle Peres'in sağ bekteki kötü oyununa ek, Trondsen'in hayalet olması takımı 10 kişi oynattı.
Siopis ve Berat bu bölümde hücuma ne topsuz ne de topla destek vermedi.
İki ismin oyunu kontrol edememeleri hücumda üretkenliği kötü etkiledi.
İkinci yarıda Abdullah Avcı'nın, Dorukhan ve Bakasetas'ı alması oyunun gidişatını değiştirdi.
Bakasetas'ın ilk golde attığı pas "Kalite asla tesadüf değildir" dedirtti.
Maç 1-1 olduktan sonra iki takımın da orta sahaları topa tutamadığından hızlı hücumlar gerçekleşti.
Oyun dengesizliği oluşmaya başladı.
İki kalede de pozisyon sayıları arttı.
Bu gidişatta Abdullah Avcı'dan bu sefer çok doğru ikinci hamle geldi.
Formasyonu değiştirerek çift santrfora dönen Trabzonspor; Cornelius-Koita ile dizilişine geçince ikinci gol geldi.
Bordo-mavililer, geriye düştüğü ve oyuncu eksiğinin çok olduğu Altay deplasmanında ikinci yarı performansıyla 3 puanı almasını bildi.
Futbolda her zaman başlayan 11 değil, 'bitiren 11' önemli.
Bu gidişatta Abdullah Avcı, yaptığı hamlelerle maça damgasını vurdu.
SOĞUKKANLI GALİBİYET - YUNUS EMRE SEL
Eksikler barizdi, gedikler sürpriz. Trabzonspor için eksikleriyle girdiği bir maçta bu kadar gedik vermek gerçekten sürprizdi.
Henüz maç ısınmadan iki tehlikeli pozisyon gördü kalesinde. Ligin son haftalarının formsuz ekini Altay güçlü rakibini ısırdıkça morallendi. Aslında bu, yani kapanması beklenen, tamamen geriye yaslanması beklenen bir rakibin zaman zaman baskı kurması Trabzonspor'un daha kolay boş alan bulması demekti.
Fakat orta sahada Hamsik haricinde sorumluluk alması gereken oyuncular bekleneni veremeyince, beklenen tempoyu yapamayan Trabzonspor, kanatları da neredeyse hiç kullanamadı. Altay göbeği çok iyi kapattığı gibi alan kapamakta da gayretliydi.
Trabzonspor'un yediği golde o bölgeyi savunması gereken isimler maçı bizim gibi seyretti. Uğurcan gibi bir kaleciye gol atabilmek için tam da bunlar gerekiyordu. Boş zaman ve mükemmel bir vuruş. İkinci yarı Trabzonspor, Bakasetas ve Dorukhan gibi oyun zekası ve topla ilişkisi çok iyi iki oyuncuyla başladı ve 45 dakikada kuramadığı üstünlüğü 5 dakikada kurdu. Ve hemen sonrasında yine net paslaşmalar sonucunda gelen net bir vuruşla gelen Cornelius golü.
Bu değişiklikler sonrasında kontra atak oyununa dönem Altay, biri direkten dönen üç önemli pozisyonundan biraz şansızlık biraz da kalite eksikliği nedeniyle yararlanamadı. Sonra oyun klasik bir süper lig açmazına girdi.
Burada, Abdülkadir Ömür'ü sol beke alan Abdullah Avcı, Koita'yla ön alanı ikilerken klasik 4-4-2'ye döndü.
Bütün bunlar olurken sahada sessiz bir mucize gerçekleşmeye devam ediyordu tabii. Uğurcan adında gösterişsiz bir mucize… Maçın bitiş anlarına yakın, oyuna sonradan giren bir diğer oyuncu olan Koita'nın asistinde Cornelius, bütün soğukkanlılığıyla golü attı. Gösterişsiz mucizenin parmaklarıyla tutunduğu bu zor maçta Trabzonspor hanesine çok kritik bir üç puan daha yazdırarak kış koşullarına da hazır olduğu mesajını verdi, kuzeyden güneye, doğudan batıya…
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