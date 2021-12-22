22 Aralık 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın aklı sol bekte! İşte listedeki isim

Avcı’nın aklı sol bekte! İşte listedeki isim
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da gözler devre arasında yapılması planlanan transfere çevrildi. Bordo-mavililerde özellikel sol bek hamlesi için Karagümrük forması giyen Caner Erkin adı ön plana çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor sezon başında sol bek mevkii için İsmail Köybaşı'yı almıştı. Ancak bu oyuncunun yeterli bir performans sergileyememesi üzerine asıl pozisyonu orta saha olan Anders Trondsen ile stoperde oynayan Stefano Denswil bu bölgeye kaydırılmıştı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Bruno Peres dahi sol bekte oynamıştı. Karadeniz devinin devre arasında sol bek mevkiine bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yabancı kuralı düşünüldüğünde bordo-mavili ekibin yerli bir isme yönelmesi daha yüksek ihtimal olarak görülüyor. Trabzonspor'un bir süredir Karagümrük'ün sol beki Caner Erkin ile ilgilendiği belirtiliyor. Ancak yönetim cephesinden gelen haberlere göre Trabzonspor, 33 yaşnıdaki oyuncu için henüz bir girişimde bulunmadı.

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