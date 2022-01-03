TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları (Ts spor haberi)

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den Edin Visca kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Visca için yaklaşık 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavililer, 31 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.