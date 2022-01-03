TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları (Ts spor haberi)
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavililer, bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Edin Visca'da mutlu sona yakın. Trabzonspor'un Boşnak yıldızın transferi için Başakşehir ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenilirken, sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den Edin Visca kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Visca için yaklaşık 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavililer, 31 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
NTV Spor'un haberine göre; iki kulüp arasında ödeme planı konusunda yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. Bosnalı oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı.
Visca bu sezon ise Medipol Başakşehir forması ile 19 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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