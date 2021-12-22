Trabzonspor’da Cornelius gollerine devam ediyor! Müthiş istatistiğe imza attı

Sadece attığı goller değil, hücuma olan büyük katkısı ve kulübe olan aidiyetiyle de takdir topladı. Fırtına'nın şampiyonluğa yürüyüşünde büyük pay sahibi olan Cornelius maç sonunda Abdullah Avcı'dan da tebriği kaptı. Usta çalıştırıcı, 28 yaşındaki oyuncuyu hem golünden hem profesyonelliğinden dolayı kutladı.