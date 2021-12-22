Trabzonspor'da Cornelius gollerine devam ediyor! Müthiş istatistiğe imza attı
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftada oynanan karşılaşmada İzmir'de Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da takımının 2 golüne imza atan Cornelius oynanan son 7 mücadelede 6 gole katkı verdi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Altay deplasmanında Cebrail Karayel'in golüyle yenik duruma düşmüştü. Skora isyan eden Viking ruhlu Andreas Cornelius geceye damga vurmaya kararlıydı. 28 yaşındaki futbolcu ikinci yarının başında Anastasios Bakasetas'ın pasını filelere yollayarak asiste çevirdi, skoru 1-1'e getirdi. Maç berabere bitecek diyenleri de yanıltmayı başardı. 88'de Fode Koita'nın pasına çok iyi hareketlenen tecrübeli yıldız temiz bir vuruşla fileleri havalandırıp 3 puanı getirdi.
HİÇ AFFI YOK
Fotomaç'ın derlediği habere göre Andreas Cornelius son 7 haftada 6. golünü kaydederken toplam sayısını ise 9'a çıkardı. Danimarkalı yıldız, sezon başında uzun süre peşinden koşulan eski gol kralı Alexander Sörloth'u da unutturdu.
Sadece attığı goller değil, hücuma olan büyük katkısı ve kulübe olan aidiyetiyle de takdir topladı. Fırtına'nın şampiyonluğa yürüyüşünde büyük pay sahibi olan Cornelius maç sonunda Abdullah Avcı'dan da tebriği kaptı. Usta çalıştırıcı, 28 yaşındaki oyuncuyu hem golünden hem profesyonelliğinden dolayı kutladı.
ÇOK MUTLUYUM
Andreas Cornelius, 2 gol atıp kahraman olduğu gecenin sonunda yaptığı maç konuşmasında mütevaziydi. Tecrübeli forvet oyuncusu "Zor ve deplasman maçı kolay olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. İlk yarı bizim için kolay değildi, ikinci yarı çevirebildik. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.
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