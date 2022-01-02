Trabzonspor'da Samet Akaydın sesleri! Adana Demirspor...
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler stoper takviyesine çevrildi. Bordo-mavililerde Edgar-Vitor Hugo tandeminin bozulmasının ardından listeye Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın geldi. İşte transferde yaşanan son detaylar...
Sezonun ilk devresini lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Gervinho'nun ardından savunma oyuncusu Edgar İe'nin de sezonu kapatması can sıkmıştı. Fotomaç2ın derlediği habere göre özellikle Edgar-Vitor Hugo tandeminin bozulması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Usta teknik adam takım içinden bir çözüm bulmanın bu aşamada yeterli olmayacağını savunarak mutlaka bir savunmacı istemişti. Trabzonspor da daha çok tecrübeli ve yabancı oyuncular arasından Edgar İe'nin boşluğunu doldurmaya çalışıyordu.
PAZARLIK BAŞLIYOR
Bordo-mavili ekip fazla zaman kaybetmek istemediği için yerli pazarına da yöneldi. Mutlaka stoper alacak olan Karadeniz temsilcisinin listesine giren son isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Mavi Şimşeklerin formasıyla başarılı maçlar çıkardı ve yıldızını parlattı. Samet Akaydın'ın Adana Demirspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavililer, güney ekibiyle masaya oturacak. Sıkı bonservis pazarlıkları kısa süre içinde start alacak.
CORNELİUS İLE ÇARPIŞMIŞTI
Samet Akaydın, bu sezon Trabzonspor'a karşı oynanan maçta şanssızlık yaşamıştı. Başarılı stoper bir hava topu mücadelesinde Fırtına'nın forveti Andreas Cornelius ile kafa kafaya çarpışmıştı. Danimarkalı yıldız maça devam edememişti, Samet Akaydın da kafası sargılı şekilde oynamıştı.
ALTYAPISI TRABZON
Avcı'nın Samet Akaydın'ı tercih etmesinin sebebi uyum sorunu yaşamayacağını düşünmesi. 27 yaşındaki oyuncu altyapısını Trabzon'da aldı. İdmanocağı, Trabzonspor U-17'de oynadıktan sonra Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe Bld, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü formaları giydi. Ardından da Adana Demirspor'a geçti.
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