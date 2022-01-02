Trabzonspor’da Samet Akaydın sesleri! Adana Demirspor...

Sezonun ilk devresini lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Gervinho'nun ardından savunma oyuncusu Edgar İe'nin de sezonu kapatması can sıkmıştı. Fotomaç2ın derlediği habere göre özellikle Edgar-Vitor Hugo tandeminin bozulması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Usta teknik adam takım içinden bir çözüm bulmanın bu aşamada yeterli olmayacağını savunarak mutlaka bir savunmacı istemişti. Trabzonspor da daha çok tecrübeli ve yabancı oyuncular arasından Edgar İe'nin boşluğunu doldurmaya çalışıyordu.