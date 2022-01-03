03 Ocak 2022, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Ola Solbakken için Galatasaray'a transfer çalımı!

Fırtına’dan G.Saray’a transfer çalımı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Ola Solbakken için devreye Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un girdiği öğrenildi. Bordo-mavililerde futbol izleme komitesinin 23 yaşındaki oyuncuya olumlu rapor verdiği ve Abdullah Avcı'nın da bu transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Gervinho'yu kaybeden bordo-mavililer ara transfer döneminde kadrosunu Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre Karadeniz temsilcisi her iki kanada da transferlerini sürdürecek. Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bitirmeye çok yakın olan Fırtına, Bodo Glimt'ten Ola Solbakken için de bastırıyor. Galatasaray da peşinde. Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu için geri adım atmadı. Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'nun canlı takip etti Solbakken için olumlu rapor verdiği ve Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu onayladığı kaydedildi.
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