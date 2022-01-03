03 Ocak 2022, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'dan Ola Solbakken için Galatasaray'a transfer çalımı!
Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Ola Solbakken için devreye Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un girdiği öğrenildi. Bordo-mavililerde futbol izleme komitesinin 23 yaşındaki oyuncuya olumlu rapor verdiği ve Abdullah Avcı'nın da bu transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi.
Gervinho'yu kaybeden bordo-mavililer ara transfer döneminde kadrosunu Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre Karadeniz temsilcisi her iki kanada da transferlerini sürdürecek. Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bitirmeye çok yakın olan Fırtına, Bodo Glimt'ten Ola Solbakken için de bastırıyor. Galatasaray da peşinde. Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu için geri adım atmadı. Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'nun canlı takip etti Solbakken için olumlu rapor verdiği ve Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu onayladığı kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı