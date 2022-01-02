02 Ocak 2022, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Nwakseme'den sevindiren haber! Antrenmanda yer aldı...

Fırtına’ya sevindiren haber! Antrenmanda yer aldı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfer kadar Nwakaeme'nin sahalara ne zaman döneceğine çevrildi. Bordo-mavililerde Nijeryalı futbolcu takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından takım halinde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada, bir süredir sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanda hazırlıklarını sürdürecek.


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