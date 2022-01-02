02 Ocak 2022, Pazar
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Trabzonspor'a Nwakseme'den sevindiren haber! Antrenmanda yer aldı...
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfer kadar Nwakaeme'nin sahalara ne zaman döneceğine çevrildi. Bordo-mavililerde Nijeryalı futbolcu takımla çalışmalara başladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından takım halinde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Bu arada, bir süredir sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanda hazırlıklarını sürdürecek.
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