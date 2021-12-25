Fırtına galibiyet peşinde! İşte Trabzonspor Başakşehir maçı muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor ilk yarının son maçına Başakşehir karşısında çıkacak. Bordo-mavililer bu maçı da kazanarak devreye 3 puanla girmenin hesabını yapıyor. Turuncu-lacivertliler ise 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. İşte Trabzonspor Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...
Fırtına'da gözler Başakşehir ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Eksiklerin çok olduğu bordo-mavili ekipte hedef kazanarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapatmak. Teknik direktör Abdullah Avcı kritik oyuncularından bu maçta faydalanamayacak. Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo'nun dışında sezonu kapatan Edgar İe ve Gervinho da yok. Bugün mecburi rotasyonla sahaya çıkacak olan Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine moral motivasyon konuşması yaptı.
ÖNEMLİ OLAN TAKIM
Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye yaklaşan Medipol Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu hatırlattı. Avcı "Rakibimiz güçlü ancak biz sahaya her zamanki gibi galibiyet için çıkacağız. Eksiklerimiz de var. Bugüne kadar hiçbir zaman mazeret üretmedik. Yine üretmeyeceğiz. Biz iyi bir takımız. İsimler değil. takım önemli. Size sonuna kadar güveniyorum. Çıkalım Başakşehir maçını kazanalım ve devreyi gülerek tamamlayalım. Taraftarımız büyük güç olacak" ifadelerini kullandı.
1 PUAN BİLE ALSA REKORU KIRACAK
Karadeniz devi, Süper Lig tarihinde önemli bir rekorun eşiğinde. 18 hafta sonunda 45 puan topladı. 2005- 06 sezonunda Fenerbahçe ilk yarıyı bu puanla tamamlamıştı. Fırtına bugün Başakşehir'i mağlup eder veya berabere kalırsa 46 puanla rekorun tek sahibi olacak.
3 İSİM SINIRDA
Bordo-mavili ekipte 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Manolas Siopis, Djaniny Semedo ve Anastasios Bakesatas kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Bu durumda Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.
EVİNDE YENİLMİYOR
Trabzonspor sahasında müthiş bir grafik çiziyor. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda 14 maçtır kaybetmiyor. Son olarak geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a 3-1'lik skorla boyun eğmişti. Başakşehir de Emre Belözoğlu ile büyük bir çıkış içinde. İstanbul temsilcisi 10 maçtır kaybetmiyor. Bu dönemde 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
BUGÜN STAT KAPALI GİŞE
Şenol Güneş Stadı'nda bugün yine bordo- mavi karnaval olacak. Taraftarlar ligde açık ara lider olan takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadelenin biletleri tükendi. Abdullah Avcı'nın çağrısıyla biletlere hücum eden taraftarlar stadı bugün bayram yerine çevirecek.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: UĞURCAN PERES HÜSEYİN DENSWIL TRONDSEN HAMSİK DORUKHAN BAKASETAS A.ÖMÜR DJANINY CORNELIUS.
Başakşehir: MUHAMMED CAIÇARA DUARTE YOUSSOUF HASAN ALİ MAHMUT BERKAY VISCA DENİZ CHADLI OKAKA.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı