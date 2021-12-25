Fırtına galibiyet peşinde! İşte Trabzonspor Başakşehir maçı muhtemel 11’leri

ÖNEMLİ OLAN TAKIM

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye yaklaşan Medipol Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu hatırlattı. Avcı "Rakibimiz güçlü ancak biz sahaya her zamanki gibi galibiyet için çıkacağız. Eksiklerimiz de var. Bugüne kadar hiçbir zaman mazeret üretmedik. Yine üretmeyeceğiz. Biz iyi bir takımız. İsimler değil. takım önemli. Size sonuna kadar güveniyorum. Çıkalım Başakşehir maçını kazanalım ve devreyi gülerek tamamlayalım. Taraftarımız büyük güç olacak" ifadelerini kullandı.