21 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Altay-Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Dorukhan ve Hugo açıklaması!

Avcı’dan Dorukhan ve Hugo açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Hugo, sakatlığından dolayı forma giyemiyor. Denswil, stoper orijinli. Trondsen’i de onun yerinde tercih ettik. Dorukhan, 3 gün evvel harika bir maç oynadı ama sakatlanma riski olduğu için böyle. Bugün, sahaya bakacağız." dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Alsancak Stadyumu'nda futbolcu olarak oynadım. Harika bir stadyum yapılmış, zemin çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzmir, Alsancak Stadyumu, Mustafa Denizli… Bugün Mustafa Denizli'yle karşılaşmak beni mutlu ediyor. Büyüğüm ve en sevdiğim teknik adamlardan. Bu beni son derece mutlu ediyor.
Altay, düşme hattının bir üstünde olsa da veriler bunu göstermiyor. Zaman zaman sonuç aldılar, zaman zaman alamadılar. Son derece ciddiye almamız gereken bir rakiple oynuyoruz.

Hugo, sakatlığından dolayı forma giyemiyor. Denswil, stoper orijinli. Trondsen'i de onun yerinde tercih ettik. Dorukhan, 3 gün evvel harika bir maç oynadı ama sakatlanma riski olduğu için böyle. Bugün, sahaya bakacağız.
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