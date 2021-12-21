Trabzonspor'a yan bakılmıyor! Çifte zafer...
Süper Lig'de geride kalan 17 haftanın ardından ligde en yakın takipçisine 9 puan fark atan Trabzonspor'da Abdullah Avcı kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Avcı'nın takımı geride kalan 17 karşılaşma sonunda 13 galibiyet,3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi puan farkı attı. Sarı-lacivertlilere 14, siyah-beyazlılara 17 ve sarı-kırmızılılara 18 puan fark attı.
Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ekibiyle birlikte takımın yakaladığı başarının mimarlarından olurken, kendi antrenörlük kariyerinin de en iyi dönemini geçiyor. 17. haftalar itibariyle Başakşehir'i çalıştırırken 2016-17 sezonunda 39, 2017- 18 sezonunda 36, 2018-19'da 35 puan toplayıp ilk yarıyı zirvede bitiren başarılı hoca, Trabzonspor'da ise aynı haftada 42 puanla rekor kırdı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Başakşehir dışında milli takım ve Beşiktaş'ta da çalışan ancak yüksek puan ortalamalarını yakalayamayan Avcı, kırılan rekorların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Benim için önemli olan 3 puan" dedi.
TARİHİ FARK ATTI
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de 17 karşılaşma sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi puan farkı attı.
Sarı-lacivertlilere 14, siyah-beyazlılara 17 ve sarı-kırmızılılara 18 puan fark attı. İstanbul'un 3 büyükleri arasında puan farkı olarak bordo-mavililere en yakın takipçi Fenerbahçe, ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 28 puan topladı. Beşinci sırada yer alan İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan farkı ise 14.
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