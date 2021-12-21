21 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a yan bakılmıyor! Çifte zafer...

Süper Lig'de geride kalan 17 haftanın ardından ligde en yakın takipçisine 9 puan fark atan Trabzonspor'da Abdullah Avcı kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Avcı'nın takımı geride kalan 17 karşılaşma sonunda 13 galibiyet,3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi puan farkı attı. Sarı-lacivertlilere 14, siyah-beyazlılara 17 ve sarı-kırmızılılara 18 puan fark attı.

Trabzonspor’a yan bakılmıyor! Çifte zafer...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.12.2021

Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ekibiyle birlikte takımın yakaladığı başarının mimarlarından olurken, kendi antrenörlük kariyerinin de en iyi dönemini geçiyor. 17. haftalar itibariyle Başakşehir'i çalıştırırken 2016-17 sezonunda 39, 2017- 18 sezonunda 36, 2018-19'da 35 puan toplayıp ilk yarıyı zirvede bitiren başarılı hoca, Trabzonspor'da ise aynı haftada 42 puanla rekor kırdı.

Trabzonspor’a yan bakılmıyor! Çifte zafer...

Fotomaç'ın derlediği habere göre Başakşehir dışında milli takım ve Beşiktaş'ta da çalışan ancak yüksek puan ortalamalarını yakalayamayan Avcı, kırılan rekorların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Benim için önemli olan 3 puan" dedi.

Trabzonspor’a yan bakılmıyor! Çifte zafer...

TARİHİ FARK ATTI
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de 17 karşılaşma sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi puan farkı attı.

Trabzonspor’a yan bakılmıyor! Çifte zafer...

Sarı-lacivertlilere 14, siyah-beyazlılara 17 ve sarı-kırmızılılara 18 puan fark attı. İstanbul'un 3 büyükleri arasında puan farkı olarak bordo-mavililere en yakın takipçi Fenerbahçe, ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 28 puan topladı. Beşinci sırada yer alan İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan farkı ise 14.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu... Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! "2 futbolcu..."
Fırtına İzmir deplasmanında! İşte Trabzonspor’un Altay maçı 11’i... Fırtına İzmir deplasmanında! İşte Trabzonspor'un Altay maçı 11'i...
Altay ile Trabzonspor’un 51. randevusu! Altay ile Trabzonspor'un 51. randevusu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör