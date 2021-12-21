Trabzonspor’a yan bakılmıyor! Çifte zafer...

Fotomaç'ın derlediği habere göre Başakşehir dışında milli takım ve Beşiktaş'ta da çalışan ancak yüksek puan ortalamalarını yakalayamayan Avcı, kırılan rekorların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Benim için önemli olan 3 puan" dedi.