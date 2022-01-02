02 Ocak 2022, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas Yunan basınına konuştu! "Şampiyon olmamız için..."

Bakasetas Yunan basınına konuştu! Şampiyon olmamız için...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.01.2022

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un hücum oyuncusu Bakasetas, Yunan basınında açıklamalarda bulundu. Bakasetas, " Lige çok iyi başladık ve maçlarda büyük bir istikrar ortaya koyduk. Bu iki unsur bize çok büyük bir avantaj sağladı." dedi.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un hücum oyuncusu Bakasetas, şampiyonluk yarışı ve Türkiye kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışı için Yunan basınına konuşan yıldız futbolcu, "Türkiye'de işler iyi de gitse kötü de gitse insanlardan hep sevgi ve destek gördüm. En başından beri bana bu harika duyguyu hissettirdiler. Bence bu yıl şampiyon olmamız için her şey ideal. Lige çok iyi başladık ve maçlarda büyük bir istikrar ortaya koyduk. Bu iki unsur bize çok büyük bir avantaj sağladı." dedi.

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol, 5 asist yapma başarısı gösterdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Yattara’dan Trabzonspor yorumu! Şampiyon olursa... Yattara'dan Trabzonspor yorumu! "Şampiyon olursa..."
Canlı yayında açıkladı! Nwakaeme Trabzonspor’da kalacak mı? Canlı yayında açıkladı! Nwakaeme Trabzonspor'da kalacak mı?
Trabzonspor’da Visca gelişmesi! Birkaç gün içerisinde... Trabzonspor'da Visca gelişmesi! "Birkaç gün içerisinde..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör