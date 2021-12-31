31 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da ikinci yarı kombine kartları satışa çıktı!

Trabzonspor’da ikinci yarı kombine kartları satışa çıktı!
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısı için kombine kart satışlarına başladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu ikinci yarı kombine biletleri satışa sunuldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısı için kombine kart satışlarına başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu ikinci yarı kombine biletleri satışa sunuldu.

Bugün itibarıyla "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların haftaya da Passolig gişelerinden satışı gerçekleştirilecek.

Kombine kartlar, Platinum 6 bin 500, VIP Gold 5 bin 500, VIP Silver 4 bin, batı tribün 1000, doğu tribün 900, fırtına tribün 500, kale arkaları için de 300 liradan satışa sunulacak.


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