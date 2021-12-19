19 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Cornelius şov! Rakip tanımıyor

Fırtına’da Cornelius şov! Rakip tanımıyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk etti ve 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede bordo-mavililer adına Andreas Cornelius 1 gol, 1 asist kaydetti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Antalyaspor deplasmanında yenilgiyle tanışan Trabzonspor, Hatay'ı mağlup ederek yeni bir sürprize izin vermedi. Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan ve rakiplerine büyük fark atan bordo-mavili ekipte Andreas Cornelius fırtınası esmeye devam ediyor. Son haftaların başarılı ismi, Hatay maçına gol ve asistiyle damga vurmayı ihmal etmedi. Adana Demirspor maçının başında başına darbe alan ve sedye ile stadı terk eden Cornelius buna rağmen Antalyaspor karşısında takımdaki yerini aldı ve bir de gol attı. Tecrübeli oyuncu dün de Hatay karşısında şovunu sürdürdü. 24. dakikada Djaniny'ye defansın arkasına nefis bir pas veren ve golle buluşmasını sağlayan bordo-mavili futbolcu, 38. dakikada ise farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Denswil'in soldan ortasında, penaltı noktası civarından gelişine nokta atışı bir vuruşla topu sağ köşeden filelere yolladı. Fotomaç'ın haberine göre; Oynadığı son 6 karşılaşmada toplamda 4 gol atan ve Trabzonspor'un başarısında önemli bir paya sahip olan 28 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 7'ye çıkardı. Trabzonsporlu taraftarların sevgilisi haline gelen Andreas Cornelius'un bir de asiste bulunuyor.

DÖRT DÖRTLÜK

Hatay karşısında alınan 2-0'lık galibiyete adını yazdıran Andreas Cornelius, kaleyi bulduğunda golünü yazmayı ihmal etmiyor. Danimarkalı futbolcu, Süper Lig'de çektiği son 4 isabetli şutta da fileleri havalandırmayı başardı. Cornelius, daha önceki 10 isabette 3 gol atabilmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan Hatayspor yorumu! Büyük takım refleksi Avcı'dan Hatayspor yorumu! "Büyük takım refleksi"
Fırtına’da Uğurcan farkı! Fırtına'da Uğurcan farkı!
Süper Lig devine haber yolladı! Bonservis... Süper Lig devine haber yolladı! Bonservis...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör