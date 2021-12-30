30 Aralık 2021, Perşembe

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 2021 yılını iyi bitirdi!

Fırtına 2021 yılını iyi bitirdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, 2021 yılında 50 maça çıktı. Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde 30 galibiyet, 15 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021 yılını iyi şekilde bitiriyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 2021 yılında ligde 44 maç, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 karşılaşma olmak üzere toplam 50 resmi karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor, bu maçlarda 30 galibiyet, 15 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

50 RESMİ KARŞILAŞMA

Karadeniz ekibi, ligde 44 maçta 28 galibiyet, 13 beraberlik, 3 mağlubiyet gördü. Trabzonspor, bu dönemde Süper Kupa'yı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek müzesine getirdi.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek bu sezon kupada son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sinde mağlup oldu.

LİGDE 7 PUANLIK FARK

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde lider bitirerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Bordo-mavililer, ilk yarıda 36 golle ligin en fazla gol atan takımı, 14 golle de en az gol yiyen takımı oldu. Karadeniz ekibi, ilk yarıda 14 galibiyetle en fazla galip gelen, 1 mağlubiyetle de en az mağlup olan takım konumunda bulunuyor.

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