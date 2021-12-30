TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi Abdullah Avcı alıyor! Dennis Man...

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaparak Kouassi'yi renklerine bağladı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, alternatifli bir kadro oluşturmak istediğini açıklamış ve bu doğrultuda adımların atılacağını belirtmişti. İtalya Serie A ekibi Parma, Galatasaray'da Fatih Terim'in çok istediği Dennis Man'ı Fırtına'ya önerdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Sezon başında Cornelius'u ciddi bir bonservis bedeliyle satan, ayrıca Gervinho'yu Trabzonspor'a veren İtalyan ekibi Parma bu kez Dennis Man'i önerdi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'un transfer taksitinin ödenmesi sürecinde yapılan hesap numarası güncellemesi sırasında Parma'nın profesyonelleri, Dennis Man için Trabzonspor'la bilgi alışverişinde bulundu. Serie B'den Serie A'ya çıkma sürecinde çok geride kalan İtalyan ekibinin profesyonelleri Trabzonspor'a Rumen oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.