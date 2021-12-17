17 Aralık 2021, Cuma

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hatayspor hazırlıklarını tamamladı!

Fırtına Hatayspor’a hazır!
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla 17'nci haftada zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor yarın karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. 3 puan hedefleyen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenmanda taktik çalıştı.

Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

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