TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Hatayspor hazırlıklarını tamamladı!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla 17'nci haftada zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor yarın karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. 3 puan hedefleyen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenmanda taktik çalıştı.
Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.
Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağımız Hatayspor maçı hazırlıklarımız bugün 16.00'da Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 17, 2021
Detaylar👉 https://t.co/R8Q9RYbxW2 pic.twitter.com/qVKm5LETRq
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi