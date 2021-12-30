TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Fırtına’ya bir kanat daha

Akdeniz temsilcisi sezon sonu bonservissiz ayrılacak oyuncusundan cüzi de olsa bir miktar almak için daha önce 2 defa Trabzonspor'a gidişine onay vermediği Efecan'ı bu kez bırakmaya yakın. Pazarlıkların kısa sürede sonlanması bekleniyor. Böylece Efecan da hayalini kurduğu bordo- mavili formaya kavuşacak.

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