30 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Fırtına'ya bir kanat daha

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, ara transfer döneminde de önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Daha önce Gervinho'nun yerine Kouassi'yi kadrosuna katan bordo mavililer, bu kez Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için harekete geçti. İşte detaylar...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Fırtına’ya bir kanat daha
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Karadeniz temsilcisinde Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Bu bölgeye takviye isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine Jean Evrard Kouassi renklere katılmıştı. Filidişili futbolcu, Afrika Kupası'na katılacağı için ikinci devrede en az 3 maç kaçıracak. Bu sebeple bir transfer daha gerçekleşecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Fırtına’ya bir kanat daha

Fotomaç'ın haberine göre; hedefte yine Efecan Karaca var. Tecrübeli oyuncu için önemli aşama da kaydedildi. Edin Visca pazarlıklarında ilerleme sağlayamayan Trabzonspor, Alanyaspor'un kanat oyuncusu için Akdeniz kulübünün kapısını çaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Fırtına’ya bir kanat daha

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Alanyaspor, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan 1 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcu için bu rakamı ödemeyi düşünmüyor. Daha düşük bir rakam önerecekler ya da takas formülünü devreye sokacaklar.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Fırtına’ya bir kanat daha

Akdeniz temsilcisi sezon sonu bonservissiz ayrılacak oyuncusundan cüzi de olsa bir miktar almak için daha önce 2 defa Trabzonspor'a gidişine onay vermediği Efecan'ı bu kez bırakmaya yakın. Pazarlıkların kısa sürede sonlanması bekleniyor. Böylece Efecan da hayalini kurduğu bordo- mavili formaya kavuşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor yıldız oyuncu için masaya oturuyor! Trabzonspor yıldız oyuncu için masaya oturuyor!
Avcı’nın son keşfi! Sağ bek bölgesine... Avcı'nın son keşfi! Sağ bek bölgesine...
İşte Trabzonspor-Boluspor maçının özeti! İşte Trabzonspor-Boluspor maçının özeti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör