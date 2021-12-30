TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Fırtına'ya bir kanat daha
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, ara transfer döneminde de önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Daha önce Gervinho'nun yerine Kouassi'yi kadrosuna katan bordo mavililer, bu kez Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için harekete geçti. İşte detaylar...
Karadeniz temsilcisinde Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Bu bölgeye takviye isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine Jean Evrard Kouassi renklere katılmıştı. Filidişili futbolcu, Afrika Kupası'na katılacağı için ikinci devrede en az 3 maç kaçıracak. Bu sebeple bir transfer daha gerçekleşecek.
Fotomaç'ın haberine göre; hedefte yine Efecan Karaca var. Tecrübeli oyuncu için önemli aşama da kaydedildi. Edin Visca pazarlıklarında ilerleme sağlayamayan Trabzonspor, Alanyaspor'un kanat oyuncusu için Akdeniz kulübünün kapısını çaldı.
TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Alanyaspor, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan 1 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcu için bu rakamı ödemeyi düşünmüyor. Daha düşük bir rakam önerecekler ya da takas formülünü devreye sokacaklar.
Akdeniz temsilcisi sezon sonu bonservissiz ayrılacak oyuncusundan cüzi de olsa bir miktar almak için daha önce 2 defa Trabzonspor'a gidişine onay vermediği Efecan'ı bu kez bırakmaya yakın. Pazarlıkların kısa sürede sonlanması bekleniyor. Böylece Efecan da hayalini kurduğu bordo- mavili formaya kavuşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı