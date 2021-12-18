Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada zorlu karşılaşmanın VAR hakeminin ise Atilla Karaoğlan olduğu duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor sahasında Hatayspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Bordo-mavililer Antalyaspor mağlubiyetinin yarasını bu karşılaşma ile silmek istiyor.

Bordo-mavililerin Medical Park'ta oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada zorlu karşılaşmanın VAR hakeminin ise Atilla Karaoğlan olduğu duyuruldu.







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