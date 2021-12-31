31 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un teklifi ortaya çıktı! Efecan Karaca...

Süper Lig'de verilen devre arasının ardından gözler transfere çevrildi. Trabzonspor bu doğrultuda Gervinho'nun da sezonu kapatmasıyla birlikte sağ kanat için arayışlarına hız verdi. Bordo-mavililer buna göre sezon başında gündeme gelen Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor’un teklifi ortaya çıktı! Efecan Karaca...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor 'un kapısından dönen Efecan Karaca bu kez bordomavili formaya çok yakın. Uzun zamandır kadroya katılması için çaba sarf edilen 32 yaşındaki sağ kanadın transferi için önemli adımlar atılmaya başlandı.

Trabzonspor’un teklifi ortaya çıktı! Efecan Karaca...

Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo - mavili kulübün idarecileri ile Aytemiz Alanyaspor yetkilileri arasında yapılan ilk görüşmede Akdeniz ekibi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncu için 1 milyon euro talep etmişti.

Trabzonspor’un teklifi ortaya çıktı! Efecan Karaca...

Buna karşılık Trabzonspor da 400 bin euro artı Yusuf Sarı teklifinde bulundu. Ancak oyuncunun da alacaklarını bırakma düşüncesinde olması nedeniyle bu rakam daha aşağı seviyeye çekilmeye çalışılıyor.

Trabzonspor’un teklifi ortaya çıktı! Efecan Karaca...

ABDULLAH AVCI SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

Alanyaspor'un da Yusuf Sarı ile ilk iletişimi kurduğu ve oyuncuyla anlaşılması durumunda bu şartlarda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. Başarılı futbolcu, 2013'ten beri formasını giydiği Alanyaspor yönetiminden kendisine anlayış gösterilmesini istedi.

Trabzonspor’un teklifi ortaya çıktı! Efecan Karaca...

Alacaklarını bırakacağını belirten Efecan, Trabzonspor'a ise ekonomik olarak kulübü zorlamayacağını iletti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sık sık 1.69 boyundaki futbolcu ile telefonla görüştüğü ve bir an önce bu işin sonuçlandırılmasını istediği dile getiriliyor. Bu sezon 2 gol ve 6 asistle oynayan Efecan, Alanyaspor'un sekiz golüne doğrudan katkı verdi.

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