Trabzonspor’un teklifi ortaya çıktı! Efecan Karaca...

Alacaklarını bırakacağını belirten Efecan, Trabzonspor'a ise ekonomik olarak kulübü zorlamayacağını iletti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sık sık 1.69 boyundaki futbolcu ile telefonla görüştüğü ve bir an önce bu işin sonuçlandırılmasını istediği dile getiriliyor. Bu sezon 2 gol ve 6 asistle oynayan Efecan, Alanyaspor'un sekiz golüne doğrudan katkı verdi.

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