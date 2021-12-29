Trabzonspor'dan yerli sağ bek hamlesi! Erdem Gökçe...
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Trabzonspor'da gözler devre arası gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi. Bordo-mavililer buna göre gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem verirken listesine Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Balıkesirspor forması giyen Erdem Gökçe'yi aldı. İşte son detaylar...
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Bordo-mavililer, bir yandan kadrosuna tart��şmasız isimleri katma düşüncesindeyken bir taraftan da genç oyuncuları takibe aldı.
ERDEM GÖKÇE RADARDA!
Fotomaç'ın derlediği habere göre scout ekibinin Balıkesirspor'da forma giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi izlediği öğrenildi. Erdem Gökçe bu sezon 14 maçta 1 gol atmayı da başardı.
ERDEM GÖKÇE KİMDİR?
👉Erdem Gökçe 20 Ağu 2003 tarihinde Manisa'da doğdu. Sağ Bek mevkisinde forma giyen 1.82 boyundaki futbolcu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyiyor. Her iki ayağını da kullanabilen 18 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Balıkesirspor'un altyapısından yetişen Erdem Gökçe, 11 Temmuz 2021 yılında A Takım'a yükseldi. 1. Lig'de 14 maça çıkan genç savunma oyuncusu 1 gol kaydetti. Erdem Gökçe'nin Transfermarkt'daki güncel değeri 75 bin euro olarak gösteriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı