29 Aralık 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan yerli sağ bek hamlesi! Erdem Gökçe...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Trabzonspor'da gözler devre arası gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi. Bordo-mavililer buna göre gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem verirken listesine Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Balıkesirspor forması giyen Erdem Gökçe'yi aldı. İşte son detaylar...

Trabzonspor’dan yerli sağ bek hamlesi! Erdem Gökçe...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Bordo-mavililer, bir yandan kadrosuna tart��şmasız isimleri katma düşüncesindeyken bir taraftan da genç oyuncuları takibe aldı.

Trabzonspor’dan yerli sağ bek hamlesi! Erdem Gökçe...

ERDEM GÖKÇE RADARDA!
Fotomaç'ın derlediği habere göre scout ekibinin Balıkesirspor'da forma giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi izlediği öğrenildi. Erdem Gökçe bu sezon 14 maçta 1 gol atmayı da başardı.

Trabzonspor’dan yerli sağ bek hamlesi! Erdem Gökçe...

ERDEM GÖKÇE KİMDİR?
👉Erdem Gökçe 20 Ağu 2003 tarihinde Manisa'da doğdu. Sağ Bek mevkisinde forma giyen 1.82 boyundaki futbolcu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyiyor. Her iki ayağını da kullanabilen 18 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Trabzonspor’dan yerli sağ bek hamlesi! Erdem Gökçe...

Balıkesirspor'un altyapısından yetişen Erdem Gökçe, 11 Temmuz 2021 yılında A Takım'a yükseldi. 1. Lig'de 14 maça çıkan genç savunma oyuncusu 1 gol kaydetti. Erdem Gökçe'nin Transfermarkt'daki güncel değeri 75 bin euro olarak gösteriliyor.

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