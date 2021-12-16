Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi!
Trabzonspor, Süper Lig’in 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Gervinho idmana katılmazken, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, 17'nci hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklar sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; futbolcular 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Gervinho idmana katılmazken, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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