16 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da forma satışı rekoru bekleniyor!

Fırtına’da forma satışı rekoru bekleniyor!
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Süper Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından liderliğini sürdüren Trabzonspor'da bu başarının ardından forma satışlarında büyük bir yükseliş yansıdı. Bordo-mavililerde şu ana dek 115 bin forma satışı yapıldı. Bu sezon sonunda 192 binlik rakam geçilerek rekor kırılması bekleniyor. (TS spor haberleri)

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına da yansıdı.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, 2019-2020 sezonunda 192 binle rekor kırılmasının ardından forma satışları, geçen sezon koronavirüs salgınının etkisiyle 88 bine kadar düştü.

Bu sezon ise bordo-mavili takımın başarılı sonuçların ardından şu ana dek 115 bin forma satışı yapıldı. Bu sezon sonunda 192 binlik rakam geçilerek rekor kırılması bekleniyor.

Forma satışında 200 bini geçmeyi amaçlayan Karadeniz ekibi, bunu gerçekleştirmesi halinde tüm sezonların en fazla forma satıldığı sezona ulaşacak.

Formaların tamamen mağaza satışı olduğu, futbolculara imza töreninde yapılan satışların ise bunun dışında olduğu belirtildi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, AA muhabirine, bu sezon takımın başarısında forma satışlarının önemli yer tuttuğunu söyledi.

Yalçın Orhan, Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını kaydederek, "Trabzonspor, kökleri Trabzon'da olan bir kulüp. Bir şehir takımı. Ama Türkiye'nin her yerinde yurt dışında taraftarlarını görebilirsiniz. Her yıl satışları daha da üstüne çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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