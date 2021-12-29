29 Aralık 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Kaan Ayhan atağı! Sassuolo...

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Trabzonspor, devre arasında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililerde Edgar IE yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatırken, bu bölge için teknik direktör Abdullah Avcı takviye yapılacağını belirtmişti. Fırtına milli oyuncu Kaan Ayhan için atağa kalkarken, genç stoperden olumlu yanıt aldı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Kaan Ayhan atağı! Sassuolo...
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Süper Lig'de en yakın rakibine 7 puan fark atan Trabzonspor yine de ipleri sıkı tutuyor. Şampiyonluk için kenetlenen Fırtına'da tüm planlar sezon sonu hasretle beklenen o kupa için yapılıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Kaan Ayhan atağı! Sassuolo...

Bu sebeple de sezonu kapatan Gervinho ve Edgar İe'nin yerlerine mutlaka transferler yapılacak. Gervinho'nun yerine Kouassi geldi. Bir isim daha alınacak. Edgar'dan doğan boşluk ise doldurulmaya çalışılıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Kaan Ayhan atağı! Sassuolo...

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili ekip kariyerini Sassuolo'da sürdüren Kaan Ayhan'a kanca attı. 27 yaşındaki oyuncu "Gelirim" dedi. Kulübü Sassuolo ise kiralık teklifini kabul etmedi. 5 milyon euro bonservis istiyor. Trabzonspor rakamı düşürmek istiyor.

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