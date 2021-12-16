16 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef 5'te 5

Fırtına’da hedef 5’te 5
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Antalyaspor deplasmanda 2-1 kaybederek 27 maçlık muhteşem serisini noktalayan Fırtına, taraftarı önünde oynayacağı Hatayspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak evinde üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta F.Bahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor'u yenmişti.

Hatayspor'u ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan elde etmesi halinde, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 karşılaşmalık seriye ulaşacak.

13 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor evinde 13 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Aytemiz Alanya karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, ardından evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

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