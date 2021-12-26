TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor için Gianluca Lapadula iddiası!
Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililer, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, 0-0 biten karşılaşmanın ardından puanını 46 yaptı ve ilk yarıyı lider tamamladı.
Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.
FORVET İDDİASI
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberde Trabzonspor'un İtalya Serie B takımlarından Benevento forması giyen Gianluca Lapadula ile ilgilendiği iddia edildi.
Haberde bordo-mavililerin Benevento forması giyen 31 yaşındaki forvet Lapadula'yı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Perulu oyuncu, bu sezon forma giydiği 16 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti.
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