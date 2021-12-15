TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdulkadir Parmak'a 4 talip birden!

Abdulkadir Parmak, Süper Lig'de birçok takımın dikkatini çekiyor. Tecrübeli futbolcuyu daha önce isteyen Giresunspor ve Çaykur Rizespor'dan sonra Adana Demirspor da devreye girmişti. Oyuncuyu son olarak Sivasspor da kadrosuna katmak istediğini bordo-mavili yöneticilere iletti.

Abdukadir Parmak, Süper Lig'de birçok takımın dikkatini çekiyor. Tecrübeli futbolcuyu daha önce isteyen Giresunspor ve Çaykur Rizespor'dan sonra Adana Demirspor da devreye girmişti. Fotomaç'ın haberine göre; oyuncuyu son olarak Sivasspor da kadrosuna katmak istediğini bordo-mavili yöneticilere iletti. Yönetimin gelen talipleri teknik direktör Abdullah Avcı'yla görüşeceği ve ardından son kararın verileceği ifade edildi. Ancak Abdulkadir Parmak'ın satışına onay verilmesi beklenmiyor.

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