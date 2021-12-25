Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Oyun olarak kazandık"

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti. Çekişmeli geçen maç 0-0 sonuçlandı. Mücadele sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir maçı sonrası konuştu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"Lig devam ediyor. Salı günü bir kupa maçımız var. Geldiğim günden itibaren yukarıya doğru bir ivme var. Oyunumuz gelişiyor, rekorlar kırıyoruz. Bunlar takım ve şehir için oldukça önemli. Bugün sadece bir puan kazandık. Oyun olarak kazandık, skor olarak kazanamadık."

"Bugün 1 puan kazandık, yine başka bir şey kazanmadık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin güzel maçlarından biri oldu. Hamlelerle, stratejilerle geçti."

"Djaniny, kenar oyuncusu değil ama orada oynamak zorunda kalıyor. Hamsik çok önemli işler yaptı bugün. Oyuncularımı tebrik ediyorum, rakibe başarı diliyorum. Taraftarımız, bizimle beraber olmaya devam etsin."

"Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar, bir tane bek. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar IE sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. İyi bir takımız ama daha iyi oyunlar, skorlar olabilir. Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım. Stoper, bek ve kanat. 3 transfer yapmak istiyoruz."

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