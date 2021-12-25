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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'lı Fırtına tarihe geçti! Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Avcı’lı Fırtına tarihe geçti! F.Bahçe’yi geride bıraktı
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i ağırladı ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak ligin ilk devresini 46 puanla kapattı. Bordo-mavili takım böylelikle 2005-2005 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırdı ve Süper Lig tarihine geçti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ilk devreyi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak tamamladı ve lig tarihine geçti

Spor Toto Süper Lig'de devreyi 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, 2005 - 2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ligde ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor 19 maçın oynandığı ilk devrede tam 14 galibiyet alırken, 4 kere de berabere kaldı. Bordo mavililer sadece 1 kere mağlup oldu.

Karadeniz ekibi ayrıca 0-0'lık Medipol Başakşehir beraberliği ile de bu sezon ilk kez kendi sahasında gol atamadı.

Fırtına Başakşehir'e takıldı! haberin devamı

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