Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Başakşehir yorumu! "Bundesliga maçı gibiydi"
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu. "Şampiyonluk şarkıları için çok erken." diyen Ağaoğlu, "Çok iyi bir maç oldu. Bundesliga maçı izler gibi hissettim." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırladı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim.
Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var.
Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı