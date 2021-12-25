Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Başakşehir yorumu! "Bundesliga maçı gibiydi"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu. "Şampiyonluk şarkıları için çok erken." diyen Ağaoğlu, "Çok iyi bir maç oldu. Bundesliga maçı izler gibi hissettim." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırladı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim.

Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var.

Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur.

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