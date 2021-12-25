25 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 0-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına Başakşehir'e takıldı!

Fırtına Başakşehir’e takıldı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor sahasında Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 46 puana yükseldi. Başakşehir ise 33 puana ulaştı.

FIRTINA'NIN 3 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a mağlup olan Trabzonspor, sırasıyla Hatayspor ve Altay'ı mağlup etti. Bordo-mavililer bu maçtan da beraberlikle ayrılarak son 3 maçında yenilgi yüzü görmedi.

BAŞAKŞEHİR 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmasından sonra yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, bu maçtan da beraberlikle ayrıldı ve serisini 11 maça çıkardı.

Ligin 20. haftasında Trabzonspor, 7 Ocak Cuma günü sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir ise 8 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

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