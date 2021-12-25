25 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin!

Ahmet Ağaoğlu: Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin!
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ortada dolaşan söylentiler üzerine konuşmak istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip, önümüze koymaya çalışıyorlarsa. Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için ilk yarı bitti. Ortada dolaşan söylentiler üzerine konuşmak istiyorum. 2019-20'nin senaryosunu raftan indirip, önümüze koymaya çalışıyorlarsa. Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin." ifadelerini kullandı.

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