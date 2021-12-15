15 Aralık 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 8 futbolcu golle tanıştı

Trabzonspor’da 8 futbolcu golle tanıştı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Karadeniz devinde ilk 16 hafta 8 oyuncu fileleri sarsma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Bakasetas 7 golle en skorer ismi olurken, Nwakame ve Cornelius de 6'şar golle onu izledi. Djaniny 4, Abdülkadir Ömür 3, Hamsik 2, Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. 1 kez de rakip futbolcu kendi kalesine attı.

Karadeniz devinde ilk 16 hafta 8 oyuncu fileleri sarsma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Bakasetas 7 golle en skorer ismi olurken, Nwakame ve Cornelius de 6'şar golle onu izledi. Djaniny 4, Abdülkadir Ömür 3, Hamsik 2, Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. 1 kez de rakip futbolcu kendi kalesine attı.
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