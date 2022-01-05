TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katan Trabzonspor bonservis bedelini ve oyuncunun maaşını açıkladı!
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, flaş bir transfere imza attı. Bordo mavililer, Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Fırtına, bu transfer için ödenecek olan bonservis bedelini ve oyuncunun maaşını açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, flaş bir transfere imza attı. Bordo mavililer, Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Fırtına, bu transfer için ödenecek olan bonservis bedelini açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;
BONSERVİS BEDELİ
Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda Başakşehir A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 4.300.000.-EUR + KDV ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
OYUNCUNUN MAAŞI
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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