25 Aralık 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor - Başakşehir maçında penaltı beklentisi! İşte Hasan Ali Kaldırım'ın yer aldığı o pozisyon...
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın 77. dakikasında Trabzonspor, ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı bekledi. İşte o anlar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın 77. dakikasında bordo mavili takım penaltı itirazlarında bulundu. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonun ardından Trabzonsporlu futbolcular, Başakşehir forması giyen Hasan Ali Kaldırım'ın topa elle müdahale ettiğini iddia etti..
Poziyonun ardından Trabzonspor'lu futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken, maçın hakemi Halil Umut Meler bir süre VAR ile konuştu ve ardından köşe vuruşunu işaret etti.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraflar: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı