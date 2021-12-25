25 Aralık 2021, Cumartesi

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Trabzonspor - Başakşehir maçında penaltı beklentisi! İşte Hasan Ali Kaldırım'ın yer aldığı o pozisyon...

Trabzon’da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon...
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın 77. dakikasında Trabzonspor, ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı bekledi. İşte o anlar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın 77. dakikasında bordo mavili takım penaltı itirazlarında bulundu. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonun ardından Trabzonsporlu futbolcular, Başakşehir forması giyen Hasan Ali Kaldırım'ın topa elle müdahale ettiğini iddia etti..

Poziyonun ardından Trabzonspor'lu futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken, maçın hakemi Halil Umut Meler bir süre VAR ile konuştu ve ardından köşe vuruşunu işaret etti.

İŞTE O ANLAR


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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