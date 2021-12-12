Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya mesaj! "Sizinle çalıştığımız zamanlarda..."
Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor'un galibiyet ve yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor'da teknik sorumlu Nuri Şahin, bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'ya teşekkür etti. Şahin, maçtan önce kendisi hakkında övgü dolu sözler söyleyen Abdullah Avcı'ya, "Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam..." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor'da teknik sorumlu Nuri Şahin, Trabzonspor maçından önce kendisi hakkında övgü dolu sözler söyleyen Abdullah Avcı'ya teşekkür etti.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam..." ifadelerini kullandı.
Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim Hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam… pic.twitter.com/YRiU4CG1QS— Nuri Şahin (@nurisahin) December 12, 2021
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