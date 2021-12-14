TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, geçtiğimiz hafta oynanan ve sezonun ilk yenilgisini aldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 2 günlük iznini tamamlayarak Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Antalyaspor yenilgisini unutmak isteyen bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon; diğer gruptaki oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Futbolcular, antrenmanı 5'e 2 ve rondo çalışmalarından sonra yaptıkları çift kale maç ile tamamladı. Trabzonspor'un devre arası öncesinde transfer ettiği Jean Evrard Kouassi de bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Bordo-mavililer, çarşamba günü saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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