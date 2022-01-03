TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın Gineli stoperi Edgar le ameliyat edildi!

Trabzonspor'un başarılı savunmacılarından Edgar Ie, Altay maçında sakatlanmıştı. 27 yaşındaki stoper ameliyat edildi.

Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Edgar le ameliyat edildi.

Bordo-mavililerin, deplasmanda Altay işe oynadığı maçta sakatlanan Edgar le, ameliyat edildi. Sezonu kapatan, savunma oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti ve mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ