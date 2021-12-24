24 Aralık 2021, Cuma

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası hakem sözleri!

Ağaoğlu’dan çok önemli sözler! Üzülerek takip ediyoruz
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 Giriş Tarihi: 24.12.2021

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına da değinen Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken, hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan uzak ve tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, her başkanın talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki, bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya açık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Ekonomik konuların gündemde olduğu bir Kulüpler Birliği toplantısı oldu. Geçtiğimiz birkaç ay içinde kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine olan etkilerini detaylı olarak konuştuk. Özellikle Anadolu kulüplerimiz, finansal olarak çok zor durumdalar."

"Bugün Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımızda, 200 bin Euro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda olan kulüplerimiz var. Bunun nedenleri çeşitli."

"Azalan yayın gelirleri, seyirci hasılatının ciddi şekilde azalması, ürün satışının yok denecek kadar az olması…"

"Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olarak, Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik."

"TFF'nin, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplere verdiği 300 milyon liralık bir destek sözü vardı. Sayın Başkan Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz."

"Anadolu kulüplerimiz, ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları ortadan kalkmış durumda."

"Anadolu futbolunu taşıyamadığımız takdirde, Türk futbolunun gelişmesini, başarılı olmasını beklememiz hayalperestliğin ötesine geçmez."

"Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken, hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan uzak ve tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, her başkanın talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki, bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya açık."

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Ağaoğlu açıklamalarda bulundu

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