Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası hakem sözleri!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına da değinen Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken, hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan uzak ve tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, her başkanın talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki, bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya açık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Ekonomik konuların gündemde olduğu bir Kulüpler Birliği toplantısı oldu. Geçtiğimiz birkaç ay içinde kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine olan etkilerini detaylı olarak konuştuk. Özellikle Anadolu kulüplerimiz, finansal olarak çok zor durumdalar."
"Bugün Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımızda, 200 bin Euro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda olan kulüplerimiz var. Bunun nedenleri çeşitli."
"Azalan yayın gelirleri, seyirci hasılatının ciddi şekilde azalması, ürün satışının yok denecek kadar az olması…"
"Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olarak, Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik."
"TFF'nin, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplere verdiği 300 milyon liralık bir destek sözü vardı. Sayın Başkan Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz."
"Anadolu kulüplerimiz, ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları ortadan kalkmış durumda."
"Anadolu futbolunu taşıyamadığımız takdirde, Türk futbolunun gelişmesini, başarılı olmasını beklememiz hayalperestliğin ötesine geçmez."
"Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken, hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan uzak ve tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, her başkanın talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki, bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya açık."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı