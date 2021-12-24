TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde bu maç öncesinde Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlıkları bulunuyor. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.
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