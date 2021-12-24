TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına da değinen Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken, hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan uzak ve tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, her başkanın talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki, bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya açık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...