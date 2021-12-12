12 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür dinlendirildi

Abdülkadir Ömür dinlendirildi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Bordo-mavili takımın oynadığı son 4 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösteren Abdülkadir Ömür, arka adalesindeki ödem ve kanama nedeniyle dinlendirildi.

Bordo-mavili takımın oynadığı son 4 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösteren Abdülkadir Ömür, arka adalesindeki ödem ve kanama nedeniyle dinlendirildi. Sağlık ekibinin Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede, yıldız oyuncunun ihtiyaç duyulması durumunda kısa süreli olarak forma giyebileceği ama 90 dakika sahada kalmasının riskli olduğu yönünde fikir birliğine varılmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Taraftarlardan Fırtına’ya coşkulu karşılama! Taraftarlardan Fırtına'ya coşkulu karşılama!
Toroğlu o ismi işaret etti! Trabzonspor’u rahatlatıyordu Toroğlu o ismi işaret etti! "Trabzonspor'u rahatlatıyordu"
Avcı’dan Antalya yorumu! Bunların hepsi olacak Avcı'dan Antalya yorumu! "Bunların hepsi olacak"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör