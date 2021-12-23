Fransızlar yazdı! "Trabzonspor Türk futbolunu kasıp kavuruyor”
Trabzonspor’un Süper Lig’deki müthiş performansı yurt dışında da büyük ses getirdi. AFP, haberinde “Ligi kazanamayacağı düşünülen Trabzon, Türk futbolunu kasıp kavuruyor” ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakiak Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'un başarısı, Fransız haber ajansı AFP'nin de dikkatini çekti. Sabah'ın AFP'den derlediği haberde, "Ligi kazanamayacağı düşünülen Trabzonspor, Türk futbolunu kasıp kavuruyor" başlıklı haberinde takımı inceledi. Haberde, Slovak yıldız Marek Hamsik'in transferiyle Trabzon'un güçlendiğine ve bu sezon Avrupa kupalarında oynamama avantajına sahip olduğuna dikkat çekildi.
ŞEHRİN ÜÇ SİMGESİNDEN BİRİSİ
Karadeniz fırtınasının şampiyonluk yolunda olduğunu belirten AFP, Trabzon şehrinin balıkçılık ve milliyetçi coşkunun yanı sıra 'Karadeniz Fırtınası' da denen kulüple bilindiğini yazdı. Trabzonspor'un 1976'da şampiyon olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra bu unvanı kazanan ilk takım olduğu vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı