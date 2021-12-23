TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa'nın da zirvesinde! İşte o rakam...

Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zirve yarışında rakipleri ile olan farkı gitgide açan bordo mavililerde, bu başarının en önemli mimarlarından birisi de Uğurcan Çakır. Fırtına'nın milli kalecisi, yakaladığı istatistiklerle de Avrupa'nın zirvesinde. İşte detaylar...

Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlerken bunda şüphesiz en büyük paylardan biri de Uğurcan Çakır'a ait. Milli kaleci, Hatay maçından sonra Altay'a karşı da mükemmel oynadı. Altay maçında 7 net pozisyonda gole izin vermedi.