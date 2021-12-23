23 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa'nın da zirvesinde! İşte o rakam...

Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zirve yarışında rakipleri ile olan farkı gitgide açan bordo mavililerde, bu başarının en önemli mimarlarından birisi de Uğurcan Çakır. Fırtına'nın milli kalecisi, yakaladığı istatistiklerle de Avrupa'nın zirvesinde. İşte detaylar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın da zirvesinde! İşte o rakam...
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlerken bunda şüphesiz en büyük paylardan biri de Uğurcan Çakır'a ait. Milli kaleci, Hatay maçından sonra Altay'a karşı da mükemmel oynadı. Altay maçında 7 net pozisyonda gole izin vermedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın da zirvesinde! İşte o rakam...

KALESİNDE DEVLEŞİYOR

Uğurcan Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 3 maça çıkan 155 kaleci arasında yüzde 82.1'lik oranıyla en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim olmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın da zirvesinde! İşte o rakam...

UĞURCAN ZİVEDE

Takvim'in KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasından derlediği habere göre; Uğurcan'ın yaklaşık 19.1 milyon Euro değer ile Türkiye'deki en değerli oyuncu olduğu belirlenmişti.

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