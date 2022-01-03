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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Irakli Azarovi için prensip anlaşmasına vardı!

Trabzonspor 2. imzayı attırıyor! Prensipte anlaşıldı
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 Giriş Tarihi: 03.01.2022

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, sol bek Irakli Azarovi'nin kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosuna ikinci ismi de kattı. Bordo-mavililer son dakika haberine göre Gürcü sol bek Irakli Azarovi ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Fırtına daha önce de Kouassi'yi renklerine bağlamıştı.

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?

21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu. Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin euro...

Trabzonspor ikinci transferini yaptı! Azarovi geliyor

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