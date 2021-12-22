Trabzonspor’a sürpriz transfer! 98 doğumlı yıldız...

Kouassi'yi transfer eden Trabzonspor, iki oyuncuyla daha görüşüyor… bunlardan bir tanesi sol bek diğeri ise ön tarafta oynayabilecek kanat forveti. Başkan Ahmet Ağaoğlu bu oyuncunun Djaniny, Dorukhan ve Kouassi gibi herhangi bir bonservis bedeli sorunu çıkarmadan gelmesini istiyor. Bu oyunculardan birisi 97 doğumlu olacak.