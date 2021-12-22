22 Aralık 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a sürpriz transfer! 98 doğumlı yıldız...

Süper Lig'de açık ara farkla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da gözler devre arasında planlanan takviyelere çevrildi. Bordo-mavililerde son olarak gündeme hem kanat forveti hem de ikinci santrfor olarak oynayabilen Kwang-song Han geldi. İşte transfere detyaylar...

Trabzonspor’a sürpriz transfer! 98 doğumlı yıldız...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Kouassi'yi transfer eden Trabzonspor, iki oyuncuyla daha görüşüyor… bunlardan bir tanesi sol bek diğeri ise ön tarafta oynayabilecek kanat forveti. Başkan Ahmet Ağaoğlu bu oyuncunun Djaniny, Dorukhan ve Kouassi gibi herhangi bir bonservis bedeli sorunu çıkarmadan gelmesini istiyor. Bu oyunculardan birisi 97 doğumlu olacak.

Trabzonspor’a sürpriz transfer! 98 doğumlı yıldız...

Ön tarafta hem kanat forveti hem de ikinci santrfor olarak oynayabilecek oyuncuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya attı. Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre Kwang-song Han'ın Trabzonspor'a imza atacağı iddia edildi.

Trabzonspor’a sürpriz transfer! 98 doğumlı yıldız...

İtalya'dan gelen iddialara göre 5 sezon boyunca İtalya'da değişik takımlarda forma giyen hatta Juventus'a kadar yükselen 1998 doğumlu Kuzey Koreli, Trabzonspor'la bir görüşme yaptı. Yaz aylarında gerçekleşmeyen transfer şimdi çok daha yakın.

Trabzonspor’a sürpriz transfer! 98 doğumlı yıldız...

1 Eylül 2021 tarihli CorSport; "Kwang-song Han'ın bir sonraki adresinin Türkiye Süper Ligi olacak" haberini yaptı. Ancak takım ismi vermedi. Ancak Al Duhail'le sözleşmesini fesheden Kwang, herhangi bir takımla anlaşmadı. Ocak transferini bekliyor.

Trabzonspor’a sürpriz transfer! 98 doğumlı yıldız...

2012'de henüz 12 yaşındaykenfutbolunu geliştirmesi için İspanya'ya gönderilen Kwang daha sonra Juventus'a kadar yükseldi.

Trabzonspor’a sürpriz transfer! 98 doğumlı yıldız...

Son olarak Kwang'ın adı Cagliari'den kiralık olarak gittiği Perugia'da sergilediği başarılı futbol sonrası halkın da ilgisini çekmeye başlayınca, canlı yayına çıkarılmak istendiğinde gündeme geldi.

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