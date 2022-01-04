04 Ocak 2022, Salı
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Trabzonspor'un Irakli Azarovi transferinde flaş gelişme!
Trabzonspor'un, anlaşmaya vardığı ve şehre davet ettiği Gürcü oyuncu Irakli Azarovi'nin transferinde pürüz çıktı. Azarovi ve bordo mavili kulüp arasında, maddi şartlarda anlaşılamadı ve transfer askıya alındı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un imza için şehre davet ettiği Irakli Azarovi, son anda prüz çıkardı.
Sabah'ın haberine göre bordo mavililerin prensipte anlaştığı Gürcü futbolcu, maddi nedenlerden dolayı kulüple anlaşamadı.
Bordo mavili kulüp, Azarovi transferini askıya aldı.
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