21 Aralık 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Takım arkadaşlarıma teşekkür edeirm. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.
Uğurcan Çakır ayrıca "Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.
İŞTE GOL ANI!
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan galibiyet sözleri!
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek puanını 45 yaptı. Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, "akım arkadaşlarıma teşekkür edeirm. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Takım arkadaşlarıma teşekkür edeirm. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.
Uğurcan Çakır ayrıca "Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.
İŞTE GOL ANI!
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi