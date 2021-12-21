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TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan galibiyet sözleri!

Uğurcan’dan galibiyet sözleri!
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek puanını 45 yaptı. Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, "akım arkadaşlarıma teşekkür edeirm. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Takım arkadaşlarıma teşekkür edeirm. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.

Uğurcan Çakır ayrıca "Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

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